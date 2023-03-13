На місці виробництва виявили 2,5 млн грн, понад 57 тис. доларів та майже 5 тис. євро

Служба безпеки України викрила нелегальне виробництво підробних електронних сигарет на Житомирщині. П'ятеро організаторів виробництва продавали товар через інтернет-сайт, надсилаючи сигарети поштою. Необхідні компоненти підприємці завозили з-за кордону.

Про викриття підпільного цеху повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 13 березня. За виробництвом стоять троє приватних підприємців та двоє посадовців приватних товариств. Чоловіки продавали підробні електронні сигарети гуртом та вроздріб на власному сайті.

«Вони завозили з-за кордону необхідні інгредієнти, зокрема, гліцерин, рідкий нікотин та інші компоненти, з яких виготовляли електронні сигарети та кальянні суміші. Продавали товар вроздріб та гуртом, відправляючи клієнтам продукцію поштою. На спеціально створеному сайті був представлений широкий асортимент товарів», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні сигарети на суму понад 30 млн грн, понад 100 тис. флаконів з рідинами для електронних сигарети та готівку – 2,5 млн грн, понад 57 тис. доларів та майже 5 тис. євро. На території виробництва також конфіскували спеціальне обладнання для виготовлення підробних пристроїв, комп'ютери та банківські карти злочинців.

Наразі правоохоронці шукають інших причетних до виробництва осіб. Організаторам підпільного цеху оголосили підозру за ч. 3 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення товару з речовин, які можуть загрожувати життю та здоров'ю). Підприємцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та знищенням незаконної продукції.