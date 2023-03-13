СБУ викрила масштабне виробництво підробних електронних сигарет на Житомирщині
Правоохоронці вилучили контрафактні пристрої на суму понад 30 млн грн
Служба безпеки України викрила нелегальне виробництво підробних електронних сигарет на Житомирщині. П'ятеро організаторів виробництва продавали товар через інтернет-сайт, надсилаючи сигарети поштою. Необхідні компоненти підприємці завозили з-за кордону.
Про викриття підпільного цеху повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 13 березня. За виробництвом стоять троє приватних підприємців та двоє посадовців приватних товариств. Чоловіки продавали підробні електронні сигарети гуртом та вроздріб на власному сайті.
«Вони завозили з-за кордону необхідні інгредієнти, зокрема, гліцерин, рідкий нікотин та інші компоненти, з яких виготовляли електронні сигарети та кальянні суміші. Продавали товар вроздріб та гуртом, відправляючи клієнтам продукцію поштою. На спеціально створеному сайті був представлений широкий асортимент товарів», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.
Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні сигарети на суму понад 30 млн грн, понад 100 тис. флаконів з рідинами для електронних сигарети та готівку – 2,5 млн грн, понад 57 тис. доларів та майже 5 тис. євро. На території виробництва також конфіскували спеціальне обладнання для виготовлення підробних пристроїв, комп'ютери та банківські карти злочинців.
Наразі правоохоронці шукають інших причетних до виробництва осіб. Організаторам підпільного цеху оголосили підозру за ч. 3 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення товару з речовин, які можуть загрожувати життю та здоров'ю). Підприємцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та знищенням незаконної продукції.