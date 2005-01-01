СБУ викрила в Києві офіс прокремлівських хакерів

Служба безпеки України заявила про викриття в Києві діяльності офісу прокремлівських хакерів. У прес-центрі СБУ стверджують, що «підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи».

За повідомленням СБУ, фігуранти справи для приховування ідентифікації атак використовували сервіси анонімізації повідомлень, задіювали так звані «бот-ферми» для проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.

Як стверджується, під час обшуків в офісі і за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку і понад 50 тисяч карток мобільних операторів різних країн.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за статтею «Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».

До слова, влітку минулого року в Україні сталися кілька хакерських атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A, а пізніше – NotPetya. У лютому цього року Білий дім звинуватив Росію у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya. Такі ж звинувачення на адресу Росії висловила також Велика Британія.