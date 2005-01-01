ДФС попередила про поширення вірусу через електронні листи нібито від фіскальної служби

Відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного стосунку до Державної фіскальної служби

Зловмисники від імені Державної фіскальної служби (ДФС) розсилають листи на електронні пошти зі шкідливим програмним забезпечення. Про це повідомила прес-служба ДФС у четвер, 22 березня.

«21 березня зафіксовано значну кількість спам-розсилок листів, які розповсюджуються за допомогою електронної пошти в мережі Інтернет. Листи містять шкідливе програмне забезпечення та відправляються нібито від імені Державної фіскальної служби України», - заявляють у відомстві.

У ДФС наголосили, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного стосунку до Державної фіскальної служби.

«Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність», – застерегли у відомстві.

Нагадаємо, що у червні минулого року від вірусу-здирника Petya, який вимагав біткоїни за розблокування комп'ютерів, постраждали безліч українських об'єктів: аеропорт «Бориспіль», «Укрпошта», «Укртелеком», а також низка міністерств і банківських систем.

Тоді вірус Petya запустився через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. За даними українських спецслужб, до поширення вірусу серед українських користувачів інтернету причетна Росія.