Кіберполіція затримала чоловіка, який розмістив еротику на сайті Міносвіти

СуспільствоОлег Костюк, 21 березня4400

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Кіберполіція затримала чоловіка, який розмістив еротику на сайті Міносвіти
фото Кіберполіції України
Кіберзлочинцем, який зламав сайт Міносвіти, виявився 25-річний киянин

Працівники Кіберполіції України затримали чоловіка, якого підозрюють у втручанні в роботу сайту одного Міністерства освіти та науки України у вересні 2017 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті кіберполіції.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до скоєння злочину причетний 25-річний киянин.

«Маючи вищу технічну освіту, чоловік виявив слабкі місця в роботі офіційного сайту держустанови і заблокував на деякий час нормальну роботу сайту, розмістивши на ньому протиправний контент. Крім того, підозрюваний скоїв розсилку з протиправним контентом на електронні адреси працівників міністерства, які були вказані на сайті цієї держустанови», – йдеться в повідомленні.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук, протягом якого було вилучено комп'ютерну техніку, яку чоловік використовував для протиправних дій.

Кримінальне провадження за фактом втручання в роботу державного відомчого сайту було порушено у вересні 2017 року за зверненням держустанови. Слідчі кваліфікували інцидент за ч.1 ст.361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку).

Наразі вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні 2017 року невідомі зламали сайт Міністерства освіти і розмістили на головній сторінці фото голої дівчини. Також повідомлялось, що кількість хакерських атак в Україні за рік зросла в десять разів.

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