СБУ викрила в Києві торговців небезпечними препаратами

Служба безпеки України (СБУ) викрила і блокувала у Києві незаконне переправлення з Росії, деяких країн Близького Сходу і Південної Азії оптових партій лікарських засобів сумнівної якості. Учасники групи торгували контрабандним товаром через інтернет і надсилали його замовникам поштою, пояснюючі це поширенням Covid-19, повідомила прес-служба СБУ в п’ятницю, 20 березня.

Згідно з повідомленням, група киян організувала нелегальне переправлення із закордону незареєстрованих медпрепаратів гормональної, серцево-судинної та онкологічної груп для продажу. В Україну продукцію нелегально доставляли кур’єри з порушенням температурних режимів транспортування медзасобів, уникаючи відповідного контролю якості препаратів.

«Під час карантину, пов'язаного з епідемією вірусу Covid-19, фігуранти реалізовували товар сумнівної якості за значно завищеними цінами під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів та сертифікатів якості. Своїх клієнтів вони підшукували через спеціально створений власний сайт», – сказано в повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях учасників групи та в місцях зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили понад 90 найменувань лікарських засобі на загальну суму понад 3 млн грн. За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності», – повідомила СБУ.