Мешканка Берегівського району систематично репостила кремлівські наративи на своїй сторінці у соцмережі

Мешканку Берегівського району підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. За поширення в соцмережах кремлівської пропаганди закарпатці загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 16 вересня, мешканка Берегівського району систематично поширювала на власній сторінці в одній із соцмереж російську пропаганду.

«Серед поширених матеріалів – заклики визнати окуповані території російськими, про “вынужденную меру” Путіна і “необхідність” прийняття Україною “вимог РФ”. Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії РФ проти України», – зазначили в СБУ.

Закарпатці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Їй загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.