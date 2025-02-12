Житель Мукачівщини фотографував переміщення техніки і поширював світлини у Viber

Мешканця Мукачівського району підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про рух техніки українських військових. Закарпатцеві загрожує до 5 років в’язниці.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 12 лютого, житель Мукачівського району фотографував переміщення техніки ЗСУ, після чого оприлюднював світлини в соцмережі, зазначаючи напрямок руху та номерні знаки транспортних засобів.

«Вже за лічені години ці дані з’явились у відкритому доступі. Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити військову техніку українських бійців», – зазначили в СБУ.

27-річному закарпатцю повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння та бойових припасів в Україну, рух або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Матеріали справи передали до суду. За скоєне підозрюваному загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.