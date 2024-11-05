Учасниками групи були понад півтисячі людей

Виноградівський районний суд визнав винним мешканця села Веряця Берегівського району Івана Медвідя у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. За адміністрування групи у Viber з місцями роздачі повісток закарпатцю призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 жовтня, Іван Медвідь упродовж травня-червня 2024 року адміністрував групу у Viber з локаціями роботи військовослужбовців ТЦК. Учасниками групи були понад півтисячі людей, які систематично поширювали інформацію про місця роздачі повісток на території Ужгородського та Мукачівського районів.

28 жовтня Іван Ведмідь уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Антон Кашуба визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і призначив 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.