Обвинувачений був учасником загальнодоступної групи у Viber з 48 тисячами підписників

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Бобовище Михайла Микуланинця у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. За поширення у групі Viber інформації про місця роздачі повісток працівниками ТЦК та СП закарпатцю призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 серпня, з 2020 року Михайло Микуланинець був учасником загальнодоступної тематичної групи у Viber з 48 тисячами підписників, яких інформували про ситуацію на дорогах області, зокрема місця розташування працівників поліції на території Мукачівського району.

З початком повномасштабного вторгнення РФ група стала осередком повідомлень про місця роботи працівників ТЦК та СП. У травні-червні 2024 року обвинувачений майже 20 разів повідомляв учасників про місця вручення повісток на території Берегівського і Мукачівського районів.

26 серпня Михайло Микуланинець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Дмитро Задорожко визнав закарпатця винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.