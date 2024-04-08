Злочинцям загрожує до 9 років ув'язнення

СБУ затримала на гарячому чотирьох учасників угруповання з Прикарпаття та Закарпаття під час переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Під час 18 обшуків у переправників вилучили понад півмільйона гривень, їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 8 квітня, організаторами групи були двоє мешканців Прикарпаття, які шукали охочих незаконно перетнути кордон. Їх спільники з Мукачівського району вели ухилянтів через річку або гори.

«Середня вартість такої послуги становила 9 тис євро, залежно від клієнта та умов маршруту. СБУ та поліція задокументували переправлення зловмисниками двох військовозобов’язаних, яким допомогли виїхати з України за 6,5 та 11,5 тис євро відповідно. Правоохоронці затримали мешканців Закарпаття на спробі переправлення за кордон чергового клієнта. Після цього в Івано-Франківську затримали організаторів злочину», – інформують в СБУ.

Під час 18 обшуків в Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили у переправників понад півмільйона гривень у різній валюті, банківські картки, мобільні телефони, незареєстровану вогнепальну зброю та Mercedes, який використовували для перевезення ухилянтів.

Трьох учасників злочинного угруповання взяли під варту з можливістю внести заставу, четвертому – призначили домашній арешт. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.