Львів’янина взяли під варту з заставою у понад 200 тис. грн

Поліція разом з СБУ та прикордонниками затримали 37-річного львів’янина, який організував на Закарпатті переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. За інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, незаконно перевести через кордон у Румунію двох ухилянтів намагався колишній військовий.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 квітня, переправник оцінив свої послуги у 9 тис. доларів. Він наказав двом чоловікам прибути до залізничної станції в Рахові і поселитися у готель. Звідти забрав їх та перевіз у прикордонне село Ділове.

«Правоохоронцям вдалося затримати 37-річного фігуранта саме під час спроби переправити клієнтів до Румунії. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання», – інформують у поліції.

Львів’янина взяли під варту з заставою у понад 200 тис. грн. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Закарпатській області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ та відділу внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонному загону імені героїв Карпатської Січі.

Колишньому військовому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.