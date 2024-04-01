Після отримання 9000 доларів хабаря прикордонницю затримали правоохоронці

На Львівщині представники ДБР викрили прикордонницю, яка за 9000 доларів хабара обіцяла незаконно вивезти за кордон чоловіка призовного віку. Вона запропонувала йому також знайти ще кількох людей, які б хотіли таким чином перетнути кордон.

Як вказано у повідомленні ДБР за 1 квітня, на Львівщині затримали прикордонницю, яка обіцяла за гроші переправити через кордон чоловіка призовного віку. До неї за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся в Україну навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.

Прикордонниця повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за 9000 доларів вона зможе «допомогти» організувати його переправлення. Також вона запропонувала чоловікові підшукати ще 3-4 людей, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця запевнила, що доправить «групу» автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону.

Посадовиця Держприкордонслужби призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання 9000 доларів хабаря її затримали правоохоронці. Військовослужбовиці повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваній запобіжний захід – заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.