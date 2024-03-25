Галицький районний суд Львова виніс вирок підприємцю Юрію Маланчаку, який займається вантажними перевезеннями та незаконно переправив за кордон чоловіка призовного віку. Суд призначив йому три роки тюремного ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, Юрій Маланчак зареєстрований як ФОП та займається вантажними перевезеннями. У лютому 2023 року підприємець вніс дані чоловіка призовного віку до системи «Шлях», начебто як водія, який у нього працює. Завдяки цьому чоловік зміг безперешкодно виїхати за кордон.

Щодо Юрія Маланчака правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення осіб за кордон. У суді підприємець визнав свою провину та заявив, що засуджує свою поведінку.

Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні – йому призначили три роки тюремного ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що інший суд Львова призначив три роки тюрми чоловіку, який відмовився від повістки через страх вбивати. Додамо також, що суд призначив дрібний штраф військовому комісару з Прикарпаття, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з роботи.