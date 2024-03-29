Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону Петру Фаринюку, який супроводжував свого тестя з інвалідністю. Прикордонники вважають, що тесть позивача користується своєю інвалідністю для переправлення людей за кордон, оскільки попередній чоловік, який його супроводжував, не повернувся в Україну.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у березні 2024 року, до суду з позовом звернувся Петро Фаринюк, який супроводжував за кордон свого тестя з інвалідністю І групи, але йому відмовили у перетині кордону. Випадок трапився у червні 2023 року у пункті пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією. Петро Фаринюк хотів визнати протиправним та скасувати рішення прикордонника.

Представник прикордонникf подав до суду відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що чоловік, якого супроводжував Петро Фаринюк, у червні 2023 року уже перетинав кордон із іншим чоловіком, який не повернувся в Україну. Прикордонники вважають, що тесть позивача користувався своєю інвалідністю для переправлення людей за кордон. Про цей факт повідомили поліцію, бо у діях чоловіка вбачали ознаки кримінального правопорушення (ст. 332 ККУ).

Суддя зазначив, що суд має надати оцінку законності оскаржуваного рішення. Дослідивши усі матеріали справи, суддя Олег Анісімов вважає, що позивач довів протиправність рішення про заборону перетнути кордон. Суддя визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону Петру Фаринюку. Рішення ще можна оскаржити.