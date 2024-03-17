Чернівецький окружний адмінсуд зобов’язав військову частину виплатити дружині військовополоненого грошове забезпечення та додаткову винагороду (100 тис. грн) за кожен місяць полону її чоловіка. Старший сержант потрапив у полон на Харківщині ще у вересні 2022 року, однак до рішення суду його дружина не отримувала жодних виплат від військової частини.

Як вказано у рішенні суду, яке опублікували в реєстрі у березні 2024 року, у вересні 2022 року старший сержант перебував в Ізюмському районі Харківщини і перестав виходити на зв'язок. Його дружині повідомили, що він самовільно покинув військову частину. За цим фактом порушили кримінальну справу, але згодом її закрили через відсутність у діях військового складу правопорушення. Сержант потрапив у полон і немає доказів, що він зробив це добровільно.

Після зникнення старшого сержанта звільнили з посади та призупинили військову службу. Після проведення розслідування та закриття кримінального провадження, військовому поновили усі пільги та нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди з моменту потрапляння в полон.

Однак до суду звернулась дружина військовополоненого, яка не отримала жодних виплат за весь час перебування чоловіка у полоні, хоч це передбачено законом. Вона зверталась до командира військової частини, однак на її заяву, яка мала розглядатись 15 днів, вона не отримала жодної відповіді за понад п’ять місяців.

Позов розглянув суддя Олег Анісімов, який дослідив усі матеріали, позицію позивачки та відповідачів, та повністю задовольнив позов жінки. Суд визнав протиправною діяльність військової частини щодо невиплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за період перебування військового в полоні та зобов’язав виплачувати гроші його дружині поки військового не звільнять з полону. Рішення ще можна оскаржити.