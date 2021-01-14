СБУ заблокувала схему нелегального збуту бурштину до Східної Азії
Щомісяця зловмисники збували бурштину майже на 2 млн грн
.На Житомирщині працівники Служби безпеки України заблокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю до країн Східної Азії. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними досудового слідства, бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували бурштин у нелегальних копачів.
Після сортування та розфасовки зловмисники переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам. За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину майже на 2 млн грн.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання бурштину. Під час слідчих дій вилучено понад 55 кг бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до 1 млн грн.
Вилучений бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.