Замовник хотів вбити підприємицю через особистий конфлікт

Працівники Служби безпеки України у Хмельницькій області запобігли спробі викрадення і вбивства на замовлення підприємниці з Чернівецької області. Організатора злочину викрили завдяки інсценуванню вбивства жінки.

Як повідомила речниця Управління СБУ в Хмельницькій області Людмила Рябчук, правоохоронці отримали інформацію, що чоловік шукає виконавця для вбивства жінки, з якою мав тривалий особистий конфлікт. За фізичну розправу замовник пропонував 2,1 тис. доларів. Виконавця замовного вбивства організатор шукав через свої зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

«Для запобігання особливо тяжкому злочину, співробітники СБУ вивели зловмисника на умовного “кілера”. Після цього, у межах контролю за вчиненням злочину, було здійснено імітацію фізичної розправи над громадянкою. Для надання замовнику “доказів виконаного завдання” правоохоронці зробили постановочні фото жертви і оприлюднили інформацію про її зникнення», – повідомила Рябчук.

За її словами, після передачі «кілеру» другої частини грошей, працівники СБУ затримали замовника злочину в Кам’янці-Подільському.

Йому інкримінують вбивство на замовлення. Після того, як замовникові оголосять про підозру, СБУ проситиме суд взяти його під варту без права на внесення застави.