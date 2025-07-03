Затриманому загрожує до 10 років тюрми

На Тернопільщині CБУ затримала військовослужбовця, який поширював кремлівську пропаганду та самовільно залишив місце служби.

Як повідомили у четвер, 3 липня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 21-річний мешканець міста Кременець, призваний на строкову службу у квітні 2022 року, проходив навчання у військовому центрі в іншому регіоні. Згодом він самовільно залишив польовий табір та переховувався.

«Солдат не раз висловлював антиукраїнські погляди, навіть під час розмов із правоохоронцями. Чоловік заперечував факт збройної агресії Росії, просував деструктивні наративи про нібито "війни корпорацій" і "домовленості", а також звинувачував країни Заходу у розв'язанні війни», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Військового затримали за підозрою у публічному запереченні збройної агресію РФ проти України і СЗЧ (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 407 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.