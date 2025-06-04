Кіберфахівці вчасно викрили агента та затримали за місцем проживання

Правоохоронці затримали 41-річного безробітного мешканця Житомирської області, який на замовлення росіян передавав графіки бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині. За державну зраду чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила 4 червня пресслужба СБУ.

За даними слідства, безробітного мешканця Житомирської області у лютому цього року завербувала ФСБ. За вказівкою спецслужби агент мав виявити і передати росіянам координати оперативних аеродромів Сил оборони.

«Ще одним його завданням було встановити графіки вильотів і посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки. Для виконання ворожого завдання агент облаштував на даху приватного будинку спостережний пункт, де з бінокля шпигував за польотами авіації українських військ», – повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали зрадника за місцем його проживання. Під час розслідування зʼясувалося, що чоловіка завербували у телеграмі. Співробітник ФСБ запропонував йому співпрацю в обмін на «швидкий заробіток», якого зрадник так і не отримав.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.