Працівників ДАБІ затримали на робочому місці під час отримання хабаря

Служба безпеки України затримала очільника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Тернопільській області та його підлеглого, інспектора будівельного нагляду, які вимагали гроші у забудовників. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомила прес-служба СБУ.

За даними розслідування, посадовці вимагали від представників будівельного бізнесу гроші за сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів на виконання підрядних робіт. Їх затримали на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.

СБУ не повідомляє імен затриманих та кількість грошей, які вони вимагали. Утім, на офіційному сайті ДАБІ вказано, що в.о. начальника управління у Тернопільській області є Ігор Геляс.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Третя частина цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.