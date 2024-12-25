Олександра Суханова затримали на отриманні 900 тис. доларів

Служба безпеки України затримала у Києві одного з очільників партії, який вимагав мільйонні хабарі за вирішення «земельних питань» з Київською держадміністрацією. Чоловіка викрили на вимаганні 1 млн доларів у підприємця, повідомили у середу, 25 грудня.

Напередодні, 24 грудня, блогер та волонтер Ігор Лаченков оприлюднив світлини з затримання посадовця та повідомив, що йдеться про адвоката і голову осередку партії «УДАР» в Одесі Олександра Суханова, який намагався за хабар домовитися про оренду ділянки в київському парку «Наталка». Тоді на його повідомлення відреагували у ЦВК партії – там заявили, що утримаються від коментарів до офіційного повідомлення правоохоронців.

«Разом з тим, “УДАР” заявляє про недопустимість перебування в лавах партії будь-кого, хто причетний до порушення законів України. Будь-який подібний випадок має бути ретельно розслідуваний правоохоронцями та отримати належну правову оцінку у суді. У разі, якщо провину Олександра Суханова буде визнано, він має понести відповідальність відповідно до закону», – повідомили у пресслужбі партії.

25 грудня СБУ повідомила про затримання та оголошення підозри «керівнику одного з обласних осередків відомої партії», який організував корупційну схему в КМВА, а у пресслужбі Офісу Генпрокурора підтвердили, що затримання пов’язане з вимаганням хабаря за оренду ділянки у парку «Наталка» за 1 млн доларів.

«За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв “вирішити земельне питання”, яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА. Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що до цього бізнесмен вже намагався отримати дозвіл на оренду від адміністрації, проте йому відмовляли, створюючи штучні бюрократичні проблеми. Згодом з підприємцем сконтактувався політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку в парку на 25 років за хабар у мільйон доларів.

«Задокументовано, що за цю суму фігурант “гарантував” погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради. СБУ затримала політика-адвоката у Києві “на гарячому”, коли йому передали 900 тис. доларів США “авансу”», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Олександру Суханову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливих розмірах). Політику загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу – клопотання правоохоронців передбачає тримання його під вартою з можливістю внести заставу у вигляді 38 млн грн.