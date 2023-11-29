Одесит виклав у TikTok роботу ППО

Співробітники Служби безпеки України затримали одесита, який виклав у соцмережу TikTok роботу ППО. Відео чоловік знява в ніч на 5 листопада під час російської повітряної атаки. Про це повідомили у середу, 29 листопада, у прсе-службі СБУ.

Роботу української ППО чоловік зняв на камеру мобільного телефона, виклав у соцмережу та вказав дату, час та місце зйомки. За кілька хвилин відео потрапило до рекомендацій інших користувачів TikTok, зокрема, представників російських спецслужб. Спочатку у СБУ повідомили, що відео набрало 40 тисяч переглядів, але згодом цю інформацію видалили.

«Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що автор відео – 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування. За даними «Української правди» йдеться про блогера на ім’я Андрій Малихін. Правоохоронціям чоловік пояснив, що виклав відео, щоб збільшити кількість підписників.

«Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала чоловіка та оголосила йому про підозру у поширенні інформації, що стосується переміщення, руху або розташування ЗСУ. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року в Одесі затримали TikTok-блогерку, яка під час стріму прославляла Росію. Дівчина заявила, що ненавидить Україну. На зауваження коментаторів і натяк про «гостей з СБУ» дівчина відповіла гаслом «слава Росії». Після цього інша дівчина затулила рот своїй подрузі.