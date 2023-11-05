За словами дівчини, вона «була п’яною», коли заявляла, що ненавидить Україну

В Одесі правоохоронці розшукали і затримали дівчину, яка у прямій трансляції на платформі TikTok зневажливо висловлювалася про Україну і прославляла Росію. Про це 5 листопада повідомила поліція Одеської області.

На відео, яке можна знайти в соціальних мережах, одна з дівчат заявила, що ненавидить Україну. На зауваження коментаторів і натяк про «гостей з СБУ» дівчина відповіла гаслом «слава Росії». Після цього інша дівчина затулила рот своїй подрузі.

Поліція встановила особи одеситок та їхнє місце проживання, згодом слідчі провели обшуки. На відео правоохоронців одна із дівчат визнала свою провину. За її словами, вона «не подумала» і «була п’яною». Також вона пояснила, що хотіла «набити безглузді лайки».

Правоохоронці кваліфікували подію як пропаганду війни та розпочали кримінальне провадження. За цей злочин передбачене покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім того, вдома в однієї із дівчат поліціянти знайшли пакетик із рослинною речовиною, схожою на канабіс. Тому тепер вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.