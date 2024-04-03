Прикарпатець заробляв, «накручуючи» перегляди російського комерційного контенту

СБУ затримала 50-річного мешканця Калуського району, який активно ділився дописами російської партії ЛДПР у соцмережах. Правоохоронці встановили, що чоловік заробляв, «накручуючи» перегляди російського комерційного контенту.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 3 квітня, прикарпатець просував діяльність голови партії ЛДПР Леоніда Слуцького, а також її центральних і регіональних осередків.

«Він поширював політичні заяви ЛДПР, зокрема обіцянку повторно окупувати Херсон і перемогти у війні, заклики брати участь у російських виборах, звіти про допомогу російським воякам тощо. Як встановила СБУ, чоловік заробляв у російському сегменті соцмереж та відеохостингів, «накручуючи» перегляди російського комерційного контенту», – інформують в СБУ.

Затриманому оголосили про підозру за виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікацію її учасників. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.