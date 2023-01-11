СБУ затримала прислужника жіночого монастиря, який закликав «знищувати українців»
Духівник УПЦ МП закликав в соцмережах «знищувати українців та захопити Київ», пояснюючи це «волею божою»
Прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря єпархії УПЦ МП у Житомирській області підтримував вторгнення РФ і просив у росіян захопити Київ. Про це повідомила прес-служба СБУ.
За даними слідства, підозрюваний приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти «русская весна». Там у своїх коментарях під постами він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни.
За твердженням СБУ, підозрюваний закликав окупантів «знищувати українців та захопити Київ». Свою позицію він мотивував «волею божою» і «бажанням очистити Україну від бандерівців».
Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.
За висновками експертів, задокументовані публікації загрожують державній безпеці України/ Чоловіку оголошено підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників. 11 січня суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.