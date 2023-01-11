Підозрюваний приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти «русская весна»

Прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря єпархії УПЦ МП у Житомирській області підтримував вторгнення РФ і просив у росіян захопити Київ. Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти «русская весна». Там у своїх коментарях під постами він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни.

За твердженням СБУ, підозрюваний закликав окупантів «знищувати українців та захопити Київ». Свою позицію він мотивував «волею божою» і «бажанням очистити Україну від бандерівців».

Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

За висновками експертів, задокументовані публікації загрожують державній безпеці України/ Чоловіку оголошено підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників. 11 січня суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.