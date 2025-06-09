Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві 41-річного агента російської спецслужби, який намагався навести удари на протиповітряну оборону міста. Про це у понеділок, 9 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, росіяни завербували киянина через заборонену соцмережу «ВКонтактє». За завданням російської ФСБ він мав збирати інформацію про розташування ППО та мобільних вогневих груп, які захищають Київ. Встановлено, що окупанти планували знищити українську протиповітряну оборону, щоб потім безперешкодно обстрілювати цивільну інфраструктуру столиці.

«За вказівками агресора зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб вистежити локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном. У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені цілі, щоб завдати по них російські удари», – йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідувальної діяльності й затримали, коли той шпигував біля базування українських захисників. На місці події у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою. Крім того, СБУ вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.