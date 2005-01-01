СБУ затримала сержанта, який викрав з військової частини радіостанції на ₴80 тис.

У Кропивницькому Служба безпеки України затримала сержанта роти, який викрав з військової частини, що дислокується у Кіровоградській області, 14 радіостанцій приблизною вартістю 80 тис. грн. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

Правоохоронці встановили, що сержант роти охорони викрав 14 радіостанцій з метою їх збуту.

Оперативники спецслужби викрили зловмисника під час продажу 6 радіостанцій поблизу одного з місцевих торговельних центрів.

Фото СБУ

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження, перевіряється причетність інших посадових осіб до протиправних дій.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині правоохоронці затримали військовослужбовця за підозрою в збуті кумулятивних танкових зарядів.