СБУ заявила, що організатор угруповання тероризував місто впродовж десяти років

Служба безпеки України разом з поліцією провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу Дніпропетровської області. 56-річного в’язня з Криворізької установи відбування покарань №3, якого засудили на довічно, підозрюють у поширенні злочинного впливу на засуджених та створенні злочинної організації. Як повідомили правоохоронці, його угруповання понад 10 років тероризувало місто.

За інформацією поліції, чоловіка засудили до довічного ув’язнення за розстріл власника торгівельного будівельного центру. Маючи зв’язки зі злочинним світом, він отримав статус так званого «смотрящого» у виправній колонії. В’язень збирав у тюрмі і на волі «общак», сприяв розповсюдженню наркотиків серед в’язнів та змушував їх грати в азартні ігри.

Як повідомила Служба безпеки України, Структура угруповання, яким керував 56-річний в’язень, в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового «впливу».

За попередніми даними слідства, зловмисники з угруповання «спеціалізувалися» на «кришуванні» бізнесу, збиранні «общака» і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями», до них застосовувалася тактика залякувань. Як наголосили в СБУ, погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

«Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового «траншу» неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій», – сказано в повідомленні Служби безпеки України.

Фото СБУ і поліції

Правоохоронці виявили у камерах спільників та за місцями їх мешкання наркотики, чорнові записи, телефони, зброю без маркування, набої різного калібру та банківські картки, великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ. На підставі вилученого слідчі обласного управління поліції вручили підозру чоловікові за ч. 2 ст. 255-1 ККУ – «Створення злочинної організації». Також йому оголосили підозру за ст. 89 ККУ – «Вимагання».

Крім того, СБУ перевіряє причетність до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.