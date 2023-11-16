СБУ у Херсоні затримала освітянку, яка співпрацювала з окупаційною владою

У Херсоні Служба безпеки України затримала жінку, яка після окупації міста погодилась співпрацювати з росіянами. Вона очолила відділ документообігу в одному з університетів та вказівкою Володимира Сальдо впроваджувала в там російські стандарти освіти. Про це у четвер, 16 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, жінка отримала російський паспорт та «голосувала за приєднання» Херсонщини до складу Росії. Також вона активно брала участь у пропагандистських заходах місцевої окупаційної адміністрації, де закликала херсонців підтримати окупантів у війні проти України.

«Крім цього, зловмисниця масово поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених “Однокласниках”. Там вона героїзувала бойовиків окупаційних угруповань РФ та виправдовувала тимчасове захоплення Криму», – йдеться у повідомленні.

Російська символіка, яку співробітники СБУ вилучили у жінки

Після звільнення Херсона жінка залишилась у місті та продовжила поширювати російську пропаганду в інтернеті. Співробітники СБУ затримали жінку у її помешканні. Під час обшуків у неї вилучили документи, які підтверджують роботу на окупантів в університеті, її фото з російськими військовими у захопленому Херсоні та прокремлівську символіку.

Колишній освітянці повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Їй загрожує до п’яти років ув’язнення із конфіскацією майна. Також правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.