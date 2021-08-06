СБУ затримала у Києві терористку «Ісламської держави»
Жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації ІДІЛ, яка перебувала у розшуку Інтерполу. Про це повідомив прес-центр СБУ.
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За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка отримала посвідку на постійне проживання.
Зазначається, що наразі затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
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