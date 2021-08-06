Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації ІДІЛ, яка перебувала у розшуку Інтерполу. Про це повідомив прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка отримала посвідку на постійне проживання.

Зазначається, що наразі затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.