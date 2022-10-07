Сам Ілля Кива ще до початку війни втік до Іспанії

Служба безпеки України затримала злочинну групу, якою керував нардеп-втікач Ілля Кива. Про це 7 жовтня повідомила прес-служба СБУ.

«Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше ці злочинці займалися «фізичною підтримкою» на виступах прокремлівської партії у Києві, а після початку вторгнення - повинні бути підтримати окупантів у разі захоплення столиці.

«За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ», – зауважили правоохоронці.

Але знешкодити їх вдалося не через зв'язки зі зрадником та їхні плани, а тому що вони організували наркобізнес для «додаткового прибутку».

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Найближчим часом підозру отримає організатор групи та інші учасники.

Сам Ілля Кива ще до початку війни втік до Іспанії. 6 березня 2022 року генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила Іллі Киві про підозру його в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

24 лютого, з початком вторгнення Росії в Україну, Кива в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що українському народові «потрібне звільнення».28 лютого 2022 він відвідав ефір російського «Першого каналу», де назвав уторгнення Росії в Україну трагедією для обох країн. 17 квітня 2022 року Ілля Кива у своєму Telegram-каналі закликав Росію завдати удар по Україні зброєю масового ураження.