Одного з помічників Киви затримали на Одещині, інший переховувався на Закарпатті

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали в Одеській області одного з помічників колишнього народного депутата, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Як повідомила в понеділок, 2 травня, прес-служба ДБР, затриманий відповідав за збір «спортсменів» в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

Другий помічник Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір «тітушок», які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

«Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії ОПЗЖ», – сказано в повідомленні.

Наразі ДБР стверджує, що встановило три десятки «тітушок», яких керівництво ОПЗЖ використовувало як силовий блок. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Ілля Кива, будучи народним депутатом від ОПЗЖ, виїхав з України ще до початку повномасштабного російського вторгнення. 6 березня Киві оголосили підозру в державній зраді, а 15 березня його позбавили депутатського мандата.