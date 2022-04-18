Російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви

Працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала, яке мало сумнівне походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів колишнього депутата Киви – родичів російського генерал-полковника Валєрія Капашина. Ці факти виявили під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювали через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

«Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні», – повідомили в ДБР.

Фото ДБР

ДБР не повідомляє прізвища бізнес-партнера, через якого відмивалися кошти. Наразі перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок, а також причетність до вказаного майна Іллі Киви. Також з’ясовується, чи міг ворог використовувати ці об’єкти для фінансування підривної діяльності проти України. На це майно планують накласти арешт.

Нагадаємо, на початку березня Генпрокуратура оголосила Іллі Киві підозру у державній зраді. Пізніше його позбавили депутатського мандата.