Колаборант спершу втік до Росії, але потім приїхав до Києва

Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Раніше чоловік працював керівником одного з комунальних підприємств міста Сватове.

«Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у процесі багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому», – повідомила СБУ в середу, 28 грудня.

Після захоплення міста він одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеного окупантами місцевого «муніципального унітарного підприємства з благоустрою».

Перебуваючи на "посаді", він допомагав окупаційній адміністрації організовувати "масові" заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії Росії. Також виконував вказівку Москви щодо перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами.

Для цього він особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури.

«Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" в столиці», – сказано в повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора.