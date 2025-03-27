СБУ викрила дев'ятьох людей на спробі продати трофейну зброю

Співробітники Служби безпеки України викрили у п’яти областях дев'ятьох людей, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї. Серед затриманих військовий та контрактники-дезертири. Про це у четвер, 27 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані вивозили зброю та боєприпаси з фронтових районів на півдні та сході України. На Харківщині затримані намагалися продати деталі до безпілотників, зокрема оптичні приціли наведення для ударних БпЛА. Встановлено, що до злочину причетний командир відділення місцевої військової частини, якого затримали «на гарячому».

На Миколаївщині двоє жителів міста Снігурівка, намагалися продати російські гранатомети «Джміль» та «Аглень».

У Кіровоградській області СБУ затримала двох контрактників-дезертирів, що продавали російські трофейні автомати та бойові гранати.

На Черкащині затримали місцевого жителя, який притягувався до відповідальності за поширення російської пропаганди. Для продажу трофейної зброї він залучив кримінальні зв’язки.

У Закарпатській області затримали трьох зловмисників, які діяли окремо у різних частинах регіону. Двоє з них – раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками та крадіжки. Вони намагалися продати понад 8 кг тротилу з детонаторами та арсенал бойових гранат.

Затриманим оголосили підозри у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Наразі затримані перебувають під вартою.