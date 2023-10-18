Служба безпеки України вночі 18 жовтня атакувала дронами-камікадзе польовий табір російських військових біля села Постоялиє Двори в Курській області, неподалік військового аеродрому «Халіно». Про це повідомило джерело LIGA.net у СБУ.

У таборі, за даними СБУ, розміщувалося до 3 тис. військовослужбовців армії РФ та близько 80 одиниць військової техніки. Поки що втрати противника уточнюються, зазначило джерело, додавши, що «ураження були потужними – зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору».

Російська влада все традиційно заперечила та заявила, що «ППО збила всі безпілотники і втрат немає». Проте згодом у соцмережах з’явилось відео, на якому видно роботу ППО біля аеродрому і щонайменше дев'ять влучань по табору.

Аеродром «Халіно» (за назвою однойменного селища поряд) розташований за 7 км на схід від центру Курська. З початку повномасштабного вторгнення він закритий для цивільних польотів, використовується для базування російських винищувачів. Там базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.

Розташування аеродрому «Халіно» на мапі Googlemaps

«Халіно» не вперше потрапляє під удар. Зокрема, 27 серпня були атаковані літаки на Курському аеродромі. Дрони контррозвідників СБУ відпрацювали по чотирьох Су-30 та одному МіГ-29. Серед уражених цілей – радари С-300 та два «Панцирі».