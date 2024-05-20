48-річний Юрій Безпятко працює секретарем Луцької міськради з грудня 2020 року

Секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко подав декларацію про доходи за 2023 рік.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Юрій Безпятко заробив на посаді секретаря Луцької міської ради 796 467 грн. Це орієнтовно по 66 300 грн щомісяця. Дружина посадовця Алла Безпятко задекларувала 700 000 грн доходу від підприємницької діяльності.

Готівкою секретар міськради зберігає 250 тис. грн, а його дружина – 7000 доларів. Водночас, згідно з даними декларації, у подружжя немає заощаджень на банківських рахунках.

З об’єктів нерухомості посадовець вказав житловий будинок (41,2 м2) та чотири земельні ділянки (1200 м2, 30 413 м2, 1200 м2, 2068 м2) в селі Боратин Луцького району. Також він має частку в квартирі у Луцьку. Водночас Алла Безпятко володіє квартирою в Луцьку (110,7 м2), яку вона придбала у 2018 році за півмільйона гривень, а також автомобілем Audi Q7 2016 року випуску, який вона купила у 2021 році за 469 200 грн.

Додамо, що 48-річний Юрій Безпятко працює секретарем Луцької міськради з грудня 2020 року, до того обіймав посаду радника міського голови. Свій кар’єрний шлях розпочав у 1995 році й з тих пір працював сторожем, комерційним агентом редакції газети «Віче» та менеджером з реклами та маркетингу.