The Beatles проіснували усього 10 років

Британський режисер Сем Мендес, що поставив такі фільми як «Краса по-американськи», «007: Координати "Скайфолл"», «Дорога змін», «1917», розпочав роботу одразу над чотирмафільмами про культову групу The Beatles. Про це повідомляє Variety.

Кожен з чотирьох фільмів буде присвячений окремому учаснику The Beatles, Джону Леннону, Полу Маккартні, Джорджу Гаррісону та Рінго Старру, розповідаючи історію гурту з точки зору кожного з них. Зокрема у фільмі режисер розповість версію кожного музиканта про розпад групи у 1970 році.

Вже відомо, що Маккартні, Старр та сім'ї Леннона й Гаррісона надали права на повну історію життя та музику для створення фільмів.

Фінансуватиме та просуватиме фільми Sony Pictures Entertainment, усі чотири історії планується випустити в кінотеатрах у 2027 році.