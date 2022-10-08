Вибух зруйнував АЗС і завдав шкоди навколишнім будинкам

Унаслідок вибуху на автозаправній станції на околиці села Кріслох в Ірландії загинули семеро людей, також повідомляється про велику кількість поранених, повідомляє в суботу, 8 жовтня, The Irish Times.

Речниця поліції Ірландії зазначила, що вісьмох людей з місця трагедії госпіталізували, але пошукові роботи тривають, тож кількість постраждалих може зрости.

Вибух на АЗС неподалік Кріслоха стався по обіді в п'ятницю. Унаслідок вибуху було повністю зруйновано станцію і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибухова хвиля також вибила шибки в сусідніх будівлях.

Окрім АЗС, у будівлі, де стався вибух, були розташовані крамниця, перукарня та інші підприємства.

Наслідки вибуху на АЗС в Ірландії, фото The Irish Times

Дороги до Кріслоха на час обстеження завалів перекрили, а місцевий готель перестав приймати бронювання, щоб розмістити в себе надзвичайників.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив співчуття жителям Кріслоха й родичам загиблих і поранених. Що саме стало причиною вибуху – не повідомляється.