Ірландська поліція розслідує напад на 8-річну українку і її матір

В притулку для біженців в Ірландії знайшли важко пораненою 8-річну дівчинку з України. Дівчинку, якій завдали 74 ножові поранення, доправили до лікарні у важкому стані. Про це повідомляє британське видання The Independent.

Інцидент стався у вівторок, 27 вересня, близько 8:00 у притулку в Клеркаслі на сході Ірландії, де проживали 15 українських біженців. Зазначається, що поранених знайшов один з мешканців притулку, який помітив через вікно непритомну дитину і викликав швидку да поліцію. На місце прибули лікарі, які виявили дівчинку з важкими пораненнями і її непритомну матір. Дитину терміново доставили в лікарню Лімеріка, а пізніше перевели в дитячу лікарню Крамліна.

Медики зазначили, що загалом дівчинка отримала 74 ножові поранення різної тяжкості. Вона залишається в критичному стані. Її мати, яку знайшли без свідомості на місці події, також перебуває в критичному стані в лікарні.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що вони не знали нікого з мешканців притулку, оскільки відремонтований будинок заселили лише кілька тижнів тому, після того, як роками він стояв занедбаний.

За словами представника ірландської поліції, розслідування продовжується і поки додаткової інформації немає, поліція проводить опитування мешканців сусідніх будинків і просить усіх, хто може допомогти, повідомити наявні відомості телефоном.