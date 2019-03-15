Підозрюваний у держзраді Сергій Семочко очолив Службу зовнішньої розвідки

Раніше контррозвідка СБУ підтвердила, що дружина та дочка Сергія Семочка мають російське громадянство

Службою зовнішньої розвідки України після звільнення Єгора Божка і до офіційного призначення нового голови керуватимуть двоє перших заступників – Андрій Алєксєєнко та Сергій Семочко. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, обидва перших заступники будуть виконувати обов’язки голови служби згідно зі своїм напрямком роботи.

«У нас в штаті є два перші заступники: Андрій Алєксєєнко та Сергій Семочко – вони уповноважені виконувати обов’язки голови служби по лінії свого кураторства до відповідного указу президента щодо призначення голови СЗРУ», - заявили у відомстві.

Як інформував ZAXID.NET, восени 2018 року в розслідуванні журналістів Bihus.info повідомлялося, що перший заступник голови СЗР Сергій Семочко раніше служив в СБУ Криму, а його родичі, зокрема і цивільна дружина, отримала російське громадянства після анексії півострова. Також журналісти зазначили, що його родичі постійно подорожують між окупованим Кримом та Києвом.

Відео Bihus.info

Згідно з даними журналістського розслідування, Семочко в роки свого керівництва економічною контррозвідкою СБУ виявляв інтерес до тіньових доходів фармацевтичних компаній. Журналісти вважають, що саме це могло стати підставою купівлі його сім’єю нерухомості під Києвом на 200 млн грн та появу у нього дорогого автомобіля.

Згодом Семочко в інтерв’ю телеканалу ZIK заперечив інформацію про російське громадянство своєї дружини та дітей. Зокрема, він зазначив, що нерухомість під Києвом його цивільна дружина заробила сама, а машина числиться на балансі ЗСР.

Після виходу журналістського розслідування СБУ порушила кримінальну справу щодо Сергія Семочка за підозрою у ймовірній державній зраді. Водночас, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за підозрою в незаконному збагаченні.

11 грудня, контррозвідка СБУ підтвердила, що дружина та дочка Сергія Семочка мають російське громадянство.