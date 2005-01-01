Сенат Італії вперше в історії очолила жінка

Марія Казеллаті здобула перемогу в третьому раунді голосування

Представники італійського сенату в суботу обрали своїм головою кандидатку від правої партії «Вперед, Італія» Марію Елізабетту Казеллаті. Про це в суботу, 24 березня пише Reuters.

Як зазначається, вона здобула перемогу в третьому раунді голосування. За неї проголосували як сенатори від її правоцентристської коаліції, так і представники руху «П'ять зірок».

Таким чином, вперше в історії Італії спікером сенату стала жінка, зазначає агентство.

Між тим, правоцентристська коаліція підтримала кандидатуру Роберто Фіко (рух «П'ять зірок») на посаду спікера нижньої палати парламенту – Палати депутатів. У підсумку Фіко домігся обрання в четвертому раунді голосування.

За підсумками проведених раніше в березні виборів жодна з політичних сил Італії не отримала більшості в парламенті. Тому в цьому випадку правоцентристи і політичний рух «П'ять зірок» вирішили укласти угоду, щоб поділити між собою пости спікерів у палатах. Відсутність явного переможця на виборах, як відзначають спостерігачі, стане серйозною перешкодою під час формування наступного уряду країни.