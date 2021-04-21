Резолюція була ухвалена на спеціальному засіданні комісії, присвяченому ситуації в Україні

У середу, 21 квітня, Комісія у закордонних справах і ЄС Сенату Польщі ухвалила резолюцію, в якій засудила агресивні дії Росії поблизу кордону з Україною і висловила підтримку Києву. Про це повідомляє Wyborcza.

Резолюція була ухвалена на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні, в якому взяв участь посол України в Польщі Андрій Дещиця, який представив поточну ситуацію в регіоні. Як зазначив голова комісії Богдан Кліх, прийняття резолюції є тим більш необхідним з огляду на «незрозуміле рішення більшості Сейму, який відмовився прийняти резолюцію з закликом зупинити «Північний потік-2».

У документі йдеться про те, що Росія зосереджує війська біля кордонів України, а також наголошується на зростанні мілітаризації окупованого Росією Криму, підвищеній активності російського флоту Чорному морі, де «всупереч міжнародному праву оголошено блокаду Керченської протоки».

Резолюція вказує, що «кількість військ, оснащених танками, важкою ствольною та ракетною артилерією, броньованою піхотою, безпілотниками та бойовою авіацією, небезпечно зростає, а посилена активність російського флоту спостерігається в Чорному морі, де всупереч міжнародному праву було оголошено про блокаду Керченської протоки».

«Комісія висловлює глибоку повагу героїчному українському народові, який захищає свою незалежність… Комісія підтверджує глибоке переконання, що український народ має право на самовираження, зокрема вибір своєї стратегічної орієнтації і своїх союзів», – наголошується у документі.

Польські сенатори наголосили, що діяльність Росії є «загрозою для безпеки на континенті і черговою спробою поставити під сумнів принцип непорушності кордонів у Європі». Комісія заявила, що подальші спроби ескалації Росією напруження слід інтерпретувати як «продовження стратегії дестабілізації Європи». У резолюції йдеться, що збройний конфлікт вже призвів до понад 13 тис. жертв серед військових і цивільних.

Комісія Сенату закликала російську владу «припинити подальшу ескалацію і дестабілізацію в регіоні» і звернулася до лідерів країн НАТО, аби вони розпочали консультації відповідно до 4-ї статті Вашингтонського договору (проведення консультацій з приводу загрози територіальній цілісності).

«Лише тверда позиція країн ЄС і НАТО може запобігти військовій ескалації і війні», – йдеться в резолюції.

Комісія також звернулася до «людей доброї волі підтримати українських патріотів у захисті суверенітету своєї батьківщини».