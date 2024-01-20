Сенат штату Каліфорнія уклав резолюцію про співпрацю з Львівщиною
Резолюція між Каліфорнією та Львівщиною передбачає зміцнення економічних, культурних та освітніх зв'язків
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Сенат штату Каліфорнія одноголосно підтримав встановлення побратимських відносин зі Львівщиною. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у суботу, 20 січня, розповів, що резолюція передбачає взаємовигідні освітні, економічні та культурні обміни між Львівщиною та штатом Каліфорнія.
«Окрема вдячність представникам українських громад у Каліфорнії. Це і їхня заслуга, що таке історичне рішення ухвалили безпрецедентно швидко», – написав Максим Козицький.
Зазначимо, що рішення про побратимство ухвалили 18 січня. Текст резолюції опублікували на сайті сенату Каліфорнії. У документі йдеться, що у Каліфорнії мешкають понад 100 тисяч українців. Це одна з найбільших українських громад у світі.
«Львівська область має стратегічне розташування та економічний потенціал. Це сприяє торгівлі, інвестиціям та діловому партнерству. Спільні ініціативи можуть сприяти економічному зростанню, створенню робочих місць і сталому розвитку», – зазначили у резолюції.