Сенат США проголосував за припинення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, оголошеного президентом Дональдом Трампом 15 лютого, передає FoxNews.

Примітно, що 12 республіканців приєдналися до демократів і проголосували за відкликання декларації. Загалом підтримали скасування надзвичайного стану 59 сенаторів, проти виступив — 41.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter уже заявив, що він накладе вето на резолюцію.

«Із нетерпінням чекаю на те, щоб накласти вето на «натхненну» демократами резолюцію, що відкриє кордони на тлі збільшення злочинності, наркотиків, і торгівлі людьми в нашій країні. Я дякую всім сильним республіканцям, які проголосували за підтримку безпеки кордонів і нашу надзвичайно потрібну стіну», - написав Трамп.

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в Сполучених Штатах, щоб виконати свою обіцянку і побудувати стіну вздовж кордону країни з Мексикою. Він зажадав 5 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Демократи в Конгресі згодні дати лише 1,3 млрд доларів.