Палата представників схвалила закон, що забороняє США визнавати Крим російським

СвітАндрій Стець, 12 березня1490

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Палата представників схвалила закон, що забороняє США визнавати Крим російським
фото ілюстративне
Законопроект передадуть на розгляд Сенату

У Палаті представників США у вівторок, 12 березня, більшістю голосів підтримали законопроект, який забороняє уряду Сполучених Штатів визнавати Крим російською територією. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, 427 членів палати представників, що брали участь у голосуванні, підтримали законопроект під назвою «Про заборону Сполученим Штатам визнавати анексію Криму Росією», і тільки один республіканець проголосував проти нього.

«Політика Сполучених Штатів полягає в невизнанні суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами», - йдеться в законопроекті.

У самому тексті законопроекту пропонується заборонити американським федеральним департаментам або Агентствам вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальних вод.

Відповідно до цього жодне Федеральне відомство або агентство не може сприяти або вживати дій, які б мали на увазі визнання Вашингтоном суверенітету Російської Федерації над Кримом. Нагадаємо, раніше відповідну пропозицію було схвалено на засіданні комітету палати. Для того, щоб законопроект став законом її повинні схвалити у верхній палаті - Сенаті, а також вона має бути підписана президентом США.

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