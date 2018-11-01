Сенцов повідомив російським правозахисникам про поліпшення стану здоров’я

Український режисер розповів, що зараз перебуває на дієті і таблетках

КультураВолодимир Пиріг, сьогодні, 15:06610

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Незаконно засуджений у Росії до двадцяти років колонії український режисер Олег Сенцов написав листа російським правозахисникам, в якому повідомив, що стан його здоров’я поліпшився. Фрагмент листа, датованого 29 жовтня, оприлюднив у Facebook правозахисник з Челябінської області Микола Щур.

«Сам почуваюся краще, аніж місяць тому, набагато. Аналізи, звісно, ще не дуже, але вже і не погані, як раніше. Крапати теж наприкінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, обстеження і так, пігулки…Так що не турбуйтеся там особливо, я вижив», – зазначив Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов з травня до жовтня голодував, але 5 жовтня він припинив голодування. У процесі голодування у нього різко погіршилося здоров’я і він навіть написав заповіт на свою творчість.

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