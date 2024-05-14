У 2022 році Владислава Сверловича засудили за спалення українського прапора

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним закарпатця Владислава Сверловича у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виготовленні та поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України. Самопроголошеному «міністру оборони республіки Підкарпатська Русь», який перебуває у розшуку, присудили 10 років в’язниці.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 14 травня, судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченого, який перебуває у розшуку. Правоохоронці довели, що Владислав Сверлович поширював заклики до відокремлення Закарпаття від України та виправдовував російських військових.

«У суді прокуратура надала докази того, що закарпатець розповсюджував у соцмережах пропагандистські відеоролики на підтримку злочинних дій РФ та текстові матеріали. Він доводив, що українські військовослужбовці обстрілювали мирне населення, зокрема – в Маріуполі. Саме Україну засуджений звинувачував у розпалюванні війни в 2014 році. Натомість військових країни-агресора представляв як визволителів», – інформують у прокуратурі.

За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виготовлення та поширенні матеріалів із виправдовуванням збройної агресії РФ проти України закарпатцю присудили 10 років в’язниці. Нагадаємо, у травні 2022 року Владислав Сверлович отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за те, що спалив український прапор.