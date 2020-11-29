Сербія і Чорногорія взаємно вислали послів через історичну суперечку
Країни оголосили послів одне одного персонами нон грата
Чорногорія та Сербія вислали послів один одного через історичну суперечку, яка взяла початок більше як століття тому. Про це повідомляють МЗС Чорногорії та Сербії.
Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Володимира Божовича персоною нон грата. Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни в суботу, 28 листопада.
У МЗС заявили, що дипломат протягом тривалого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, попри неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки. Божович називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році «звільненням і актом доброї волі» чорногорського народу.
Натомість МЗС Чорногорії вказав, що у 2018 році парламент країни ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, тож висловлювання посла Сербії принижують нинішній чорногорський парламент.
Через кілька годин Сербія оголосила персоною нон грата посла Чорногорії в Белграді Тарзана Мілошевича, керуючись принципом взаємності. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломатові покинути країну протягом 72 годин.
Що таке Подгорицька скупщина
У 1918 король Чорногорії Никола I, який втік під час Першої світової війни з країни, заявив про намір повернутися в Чорногорію. При цьому, Сербія, маючи на меті створення єдиної південнослов'янської держави, виступала проти відтворення чорногорської держави.
Велика народна скупщина Чорногорії у листопаді 1918 року прийняла рішення про позбавлення влади короля Николи, і про об'єднання з Сербією в єдину державу. Так виникло Королівство сербів, хорватів і словенців (пізніше – Югославія).
Чорногорці вважають таке рішення незаконним, а Сербія продовжує наполягати, що рішення 1918 року було «вільним виявом волі народу до об'єднання з братньою Сербією».