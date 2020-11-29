Чорногорія та Сербія вислали послів один одного через історичну суперечку, яка взяла початок більше як століття тому. Про це повідомляють МЗС Чорногорії та Сербії.

Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Володимира Божовича персоною нон грата. Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни в суботу, 28 листопада.

У МЗС заявили, що дипломат протягом тривалого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, попри неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки. Божович називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році «звільненням і актом доброї волі» чорногорського народу.

Натомість МЗС Чорногорії вказав, що у 2018 році парламент країни ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, тож висловлювання посла Сербії принижують нинішній чорногорський парламент.

Через кілька годин Сербія оголосила персоною нон грата посла Чорногорії в Белграді Тарзана Мілошевича, керуючись принципом взаємності. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломатові покинути країну протягом 72 годин.

Що таке Подгорицька скупщина

У 1918 король Чорногорії Никола I, який втік під час Першої світової війни з країни, заявив про намір повернутися в Чорногорію. При цьому, Сербія, маючи на меті створення єдиної південнослов'янської держави, виступала проти відтворення чорногорської держави.

Велика народна скупщина Чорногорії у листопаді 1918 року прийняла рішення про позбавлення влади короля Николи, і про об'єднання з Сербією в єдину державу. Так виникло Королівство сербів, хорватів і словенців (пізніше – Югославія).

Чорногорці вважають таке рішення незаконним, а Сербія продовжує наполягати, що рішення 1918 року було «вільним виявом волі народу до об'єднання з братньою Сербією».