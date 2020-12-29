Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду

Сербські митники затримали на в’їзді в країну свого громадянина на спробі таємно провезти в країну цілу колекцію антикваріату з України. Велику археологічну колекцію з понад 2 тис. антикварних предметів різних періодів, які намагались приховано провезти у вантажівці з паркетом, інформує «Європейська правда» з посиланням на «Балканський оглядач» та повідомлення прес-служби сербської митниці.

Цінну контрабанду затримали в ніч на 29 грудня на прикордонному переході Сербська Црня.

Колекцію старовинних речей з України намагався провезти 46-річний громадянин Сербії, який в’їжджав на вантажівці з румунськими номерами. На запит митників він сказав, що везе два пакети цукерок і товар, який вказано у митній документації.

Під час детальнішого огляду у кабіні та бічному ящику для інструментів знайшли антикваріат. Митники знайшли 2113 предметів бронзової доби, епохи давніх словʼян, кельтів та Візантії, європейського середньовіччя. В колекції було багато прикрас – підвісок і перснів, браслетів, брошок, різних інструментів, елементів зброї – стріл, списів, сокир і навіть булави.

Фото: Uprava Carina Srbije

Також серед старовинних речей були столові прибори, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.

«Враховуючи розмір та різноманітність колекції, визначити вартість без експертної оцінки неможливо, і всі предмети будуть передані на експертизу. Однак очевидно, що вона має велику історичну та археологічну цінність», – повідомляє сербське міністерство.

Фото: Uprava Carina Srbije

Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду і що з ним мали зв’язатися після прибуття вантажівки у Сербію.

Як інформував ZAXID,NET, президент автономної Республіки Сербської (одного з регіонів Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік, під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова подарував йому 300-річну позолочену ікону з окупованого Луганська

Міністерство закордонних справ України звернулося до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно повернути ікону святого Миколая. За даними місцевих ЗМІ, українська ікона була вивезена з окупованого Луганська і потрапила на Балкани через сербських добровольців, які співпрацювали з проросійськими бойовиками. Її вивіз через Росію голова організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич у травні 2018 року.